banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek

Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı

Paris Saint-Germain, Neymar’ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Spor 08.05.2021, 15:43
Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı

Paris Saint-Germain, Neymar’ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar’ın sözleşmesini uzattı. Gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek olacak 29 yaşındaki futbolcu ile PSG, 2025 yılına kadar mukavele imzaladı. 2017’de Barcelona’dan 222 milyon Euro’ya dünya transfer rekoru kırarak Fransız devine gelen Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.
Yorumlar (0)
16°
orta şiddetli yağmur