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Neymar gönülleri fethetti

Paris Saint Germain forması giyen Neymar, saha içinde olduğu gibi saha dışında da önemli işlere imza atıyor.

Spor 23.03.2021, 13:46 23.03.2021, 13:54
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Neymar gönülleri fethetti

Efsane yıldız Neymar, kendi adındaki yardım kuruluşunda; koronavirüsten dolayı maddi sıkıntı yaşayan çalışanların maaşını bir yıldır kendi karşılıyor. 

Fransız kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PSG'nin en büyük taraftar gruplarının Brezilya'dan olduğunu ve koronavirüsten etkilenen ülke için iyi dilekleri olduğunu iletti.

Bu paylaşımda yıldız futbolcu Neymar'ın bir yıldır kendi adını taşıyan ve bir yıldır koronavirüs nedeniyle kapalı olan kuruluşta çalışan 140 kişinin maaşlarını ödediği de ifade edildi.

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