Neymar gönülleri fethetti

Efsane yıldız Neymar, kendi adındaki yardım kuruluşunda; koronavirüsten dolayı maddi sıkıntı yaşayan çalışanların maaşını bir yıldır kendi karşılıyor.

Fransız kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PSG'nin en büyük taraftar gruplarının Brezilya'dan olduğunu ve koronavirüsten etkilenen ülke için iyi dilekleri olduğunu iletti.

Brazil is one of the biggest PSG fan communities, but is also one of the countries most affected by Covid-19.



The club sends its best wishes to those affected and their families, and gives special thanks to @neymarjr and @InstitutoNJr ... (1/2) pic.twitter.com/tiztq6gUAi