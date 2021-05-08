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Neymar'dan yeni sözleşme

Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar ile 2016'ya kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Spor 08.05.2021, 15:50
Neymar'dan yeni sözleşme

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe sözleşmeyi duyurdu. Habere göre; PSG, Brezilyalı yıldız ile 2026'ya kadar sürecek yeni bir dört yıllık sözleşme imzalayacak. Açıklama bugün yapılacak. 

2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya dünya transfer rekoru kırılarak Fransız devine gelmişti. 29 yaşındaki oyuncu, 2019'da eski takımı Barcelona'ya gitmek istediğini açıklamış; ancak geçen sezon kulübüyle Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra kararını değiştirmişti. 

PSG, Neymar'ın ardından gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe'yi de yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

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