New Orleans’ı mağlup eden Golden State, yeniden play-off potasına girdi

NBA’de Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 120-109’luk skorla yenerek galibiyet sayısını 40’a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü.

NBA’de normal sezon 6 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Golden State Warriors ile New Orleans Pelicans, Chase Center’da karşı karşıya geldi. Son şampiyon Warriors, 2. periyot sonunda 63-46 geriye düştüğü müsabakayı 120-109’luk skorla kazanarak galibiyet sayısını 40’a çıkardı ve Batı Konferansı’nda 6. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 39 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Jordan Poole 21 sayı ve 5 ribaund, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti. 38. mağlubiyetini alarak 8. sırada kalan New Orleans’da ise Brandon Ingram’ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Trey Murphy III’nin de 21 sayısı yeterli olmadı.

Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti

Doğu Konferansı’nda play-in hattında bulunan Atlanta Hawks, play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers’ı evinde 120-118’lik skorla yendi. Bu sezonki 38. galibiyetini alan Atlanta Hawks’da Dejounte Murray 29 sayı ve 5 asist, Onyeka Okongwu da 21 sayı ve 9 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Toplamda 29. yenilgisini yaşayan Cavaliers’da ise Donovan Mitchell’in 44 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Mitchell, sergilediği performansla bu sezon 10. kez 40 sayıya ulaştı ve Cavaliers tarihinde bir sezonda 10 kez 40 sayıya ulaşan tek oyuncu olan LeBron James’i yakaladı. Konuk ekipte Darius Garland 27 sayı ve 5 asist, milli basketbolcu Cedi Osman da 3 sayı ve 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards: 130 - Boston Celtics: 111

Atlanta Hawks: 120 - Cleveland Cavaliers: 118

Toronto Raptors: 106 - Miami Heat: 92

Memphis Grizzlies: 113 - Orlando Magic: 108

Oklahoma City Thunder: 134 - Charlotte Hornets: 137

Golden State Warriors: 120 - New Orleans Pelicans: 109