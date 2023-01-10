New Orleans deplasmanda 20 sayı fark

NBA’de New Orleans Pelicans, deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards’ı 132-112’lik skorla mağlup etti. Litvanyalı oyuncu Jonas Valanciunas, 27 sayı, 12 ribaund ve 1 asist ile double-double yaptı.

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. New Orleans Pelicans, deplasmanda mücadele ettiği Washington Wizards’ı 132-112’lik skorla yendi ve 25. galibiyetini elde etti. New Orleans’ta Jonas Valanciunas double-double yaparken, C.J McCollum 34 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Ligdeki 24. mağlubiyetini alan Washington Wizards ise Kristaps Porzingis 23 sayı, 10 asist ve 1 asist ile mücadele ederken, Kyle Kuzma 19 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

Memphis evinde galip

Memphis Grizzies evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs’ü 121-113’le geçti ve üst üst 7., toplamda da 27. galibiyetini kazandı. Memphis’te Tyus Jones 24 sayı, 3 ribaund 2 asist, Steven Adams 13 sayı, 15 ribaund 4 asist ve Dillon Brooks da 15 sayı 5 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 28. yenilgisini alan San Antonio’da Tre Jones 18 sayı, 4 ribaund, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 112 - New Orleans Pelicans: 132

New York Knicks: 107 - Milwaukee Bucks:111

Boston Celtics: 107 - Chicago Bulls: 99

Memphis Grizzlies: 121 - San Antonio Spurs: 113

Denver Nuggets: 122 - Los Angeles Lakers: 109

Sacramento Kings: 136 - Orlando Magic: 111