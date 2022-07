Nevzat Kaya: "Trabzonspor’u tutmak ayrıcalıktır"

Trabzonspor’un Muşlu eski yöneticisi Nevzat Kaya, bordo-mavili takımı tutmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Biz zor olanı yaptık ve Trabzonspor’u seçtik. İyi ki de seçmişiz" dedi.

Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Kaya, Trabzonspor’un hayatındaki yerini, iş yaşantısını ve geleceğe dair düşüncelerini TSYD Trabzon Dergisi’ne anlattı. Dünyaya geldiği Muş’un Malazgirt İlçesi’nden İstanbul’a uzanan ve bir başarı öyküsünü de beraberinde getiren yaşamından kesitler aktaran Kaya Trabzonspor’un, hayatının en önemli anlamlarından birisi olduğunu dile getirdi. ’Trabzonspor’u tutmak ayrıcalıktır’ diyen Nevzat Kaya, "Biz zor olanı yaptık ve Trabzonspor’u seçtik. İyi ki de öyle yaptık" dedi.

"Kulübün hizmetkarıyım"

Trabzonspor’u üç büyüklerle mücadele ettiği için seçtiğini belirten Kaya, "İlk aklımız erdiği zaman doğup büyüdüğümüz Malazgirt’te de herkes bir İstanbul takımını tutuyordu. Ben de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kafa tutuyor diye, Anadolu takımı Trabzonspor’u tutmaya başladım. Muşluyum, 1071 Anadolu’nun kapıları Alpaslan’la açılmış. Biz de kendimizi Anadolu diye gördük ve Trabzonspor’u sahiplendik. Ama sonrasında, Trabzon’u tanıdıkça, Trabzonspor’un mücadelesini görünce kendimden çok şey buldum. Çünkü ben de mücadeleci bir insanım. Muş’tan kalkıp burada 30 senedir otomotiv işi yapıyorum. Kolay değil bizim işler, hep bir mücadele ile geçiyor. Trabzonspor da var olmasını hep mücadelelere borçlu. Bu hem güce, hem de paraya karşı bir mücadele. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da okurken Trabzonsporluluğum fanatiklik derecesindeydi. Her maça otobüs, uçak, mutlaka gitmeye çalışırdım. 29 yıl önce üye oldum Trabzonspor’a. 97’de Mehmet Ali Yılmaz başkanken yedek yönetici oldum, henüz 22 yaşındaydım. Ardından istifalar olunca as yönetime geçtim ve 2001’e kadar iyi işler yaptık. Sonrasında da hiçbir dönem Trabzonspor’dan elimi çekmedim. Çünkü aslolan Trabzonspor’du. Daha sonra gelen her başkan ve yönetim döneminde Trabzonspor’un maddi manevi her zaman yanında olmaya çalıştım. Trabzonspor’un her zaman hizmetkarı olduk" değerlendirmesini yaptı.

"Bu sevgi her şeyin üstünde"

’Ben her yönetime yakın bir insandım. Çünkü benim için aslolan Trabzonspor’dur’ ifadelerini kullanan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak son 2 sezondur Ertuğrul Doğan asbaşkan olduktan sonra kulüple ilişkilerimiz daha da iyi olmuştur. Çünkü Doğan’ın kayınpederi rahmetli Şükrü Güngör Köleoğlu yakın aile dostum, büyüğümdü. Ertuğrul Doğan’la abi kardeş, etle tırnak gibi olduk. Maddi manevi üzerime ne düşmüşse yerine getirmeye çalıştım ve her zaman Trabzonspor’un emrinde oldum. Bizim anlayışımıza göre insan sevdası için bir şeyi harcarken sözünü etmemeli, hesap yapmamalı. Ben de hiçbir zaman en büyük aşkım sevdam Trabzonspor için bir şeyler yaparken sözünü etmedim. Çünkü benim için gerçekten Trabzonspor sevgisi her şeyin üstünde."

"Herkes el ele verince şampiyonluk geldi"

Şampiyonluk sezonuna dair konuşan Nevzat Kaya, "Trabzon’da önce şehir inandı. Camiası, taraftarıyla, teknik ekibi yönetimi, futbolcusuyla, basınıyla bir bütün oldu. Uzun yıllardır gerçekleşmeyen birliktelik oldu. İyi de kötü de oynasa herkes takıma sahip çıktı. İçerde, dışarıda olan herkes elinden gelen maddi manevi desteği verdi. Yönetim doğru hamleler yaptı, teknik heyet çok çalıştı, futbolcular emek verdi, herkes el ele verince şampiyonluk geldi" açıklamasını yaptı.

"Taraftarlar sahaya inince baygınlık geçiriyordum"

Antalyaspor maçında kendine gelemediğini belirten Kaya, "Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girdiği ilk anlarda baygınlık geçiriyordum. Kötü senaryolar geldi aklıma. Saha boşalınca elimi yüzümü yıkadım, abartısız söylüyorum; 20-25 dakika kendime gelemedim ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Bu kez mutluluktan baygınlık hissi geldi. O adrenalini kaldıramadım. Şampiyonluktan sonra her şey çok keyif vericiydi. Ama halen bazen ‘Acaba şampiyon olduk mu?’ diye kendime soruyorum. Çünkü 1996-97, 2004-2005, 2010-11’de 3 şampiyonluğumuz gitti. O kırılmalar bizde de derin izler bıraktı, travmalarımız oldu. Maalesef çok hakkımız yendi. Bu yüzden VAR sistemi iyi ki geldi. Ancak VAR’a rağmen yine çok haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum "dedi.

"Şampiyon olacağımıza yine inanıyorum"

Oturmuş bir takıma sahip olduklarını belirten Kaya, "Takımımızın oturmuş bir kadrosu var. İyi bir başkanı, iyi bir yönetimi ve iyi bir hocası var, camia kenetlenmiş en önemlisi. Sezon başlamadan ve oyun oynanmadan ‘ben şampiyonum’ diyen çok oluyor ama ben yine de takımımıza olan güvenimden dolayı şampiyon olacağımıza inandığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü hislerim kuvvetlidir ve beni yanıltmayacağına inanıyorum. Geçtiğimiz sezon öncesinde birkaç futbolcuya da “Biz şampiyon olacağız” demiştim. Bu sene de aynı şeyi söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Ailem ve Trabzonspor benim için çok özel"

Nevzat Kaya, Trabzonspor’da yönetici olmasa da bordo-mavili takımın menfaati doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Taraftarlarımız bizim Trabzonspor sevdalısı olduğumuzu çok iyi biliyor. ’Başkanım inşallah sizi yine yönetimde görürüz’ ifadelerini onlardan duymak beni çok mutlu ediyor çünkü takımın gerçek sahibi taraftarlardır. Bizim Trabzonspor için neler yapabileceğimizi, sevdamızı iyi biliyorlar. O cefakar taraftar bizi kendilerinden birisi olarak görmesi büyük gurur. Ben her zaman Trabzonspor’un emrindeyim. Avni Aker Stadı’ndan başlayarak yeni stadımızdaki ilk günümüzden itibaren loca alıyorum. Yönetimde olayım olmayayım Trabzonspor’un menfaatleri doğrultusunda hareket eden birisiyim. Ailem ve Trabzonspor benim için çok özel, çok anlam ifade eden şeyler."

"Eşim Beşiktaş’lıydı evlendikten sonra Trabzonspor’u tutmaya başladı"

Aile üyelerinin kendisinden daha iyi taraftar olduğunu vurgulayan Kaya, "O coşkuyu evde de yaşıyoruz. Belki benden daha fanatikler. Büyük kızım hasta Trabzonsporlu. Ortanca ve küçüğü de ablaları gibi başladı. Okullarının programına göre Trabzon’a maçlara götürüyorum onları. Eşim İstanbul’da büyüdüğü için Beşiktaşlıydı, evlendikten sonra o da Trabzonspor’u tutmaya başladı. Şimdi belki benden daha fazla heyecan yaşıyor maçları izlerken. Evimde hala 60 metre bayrağım asılı duruyor" dedi.