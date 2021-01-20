Nevşehirli atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor

Nevşehirli atletler kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklara rağmen 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Salon Sporları Şampiyonasına hazırlanıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Nevşehir’de şampiyona hazırlıklarını sürdüren sporcular, karla kaplı sahada antrenman yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, dondurucu soğuklara rağmen antrenmanlarını aksatmadan hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Köstekçi, ”Antrenmanlarımıza -15 derece devam etmekteyiz. Çocuklarımız kar, kış demeden antrenmanlarına katılıyorlar. Yarışmalarımız devam ediyor ve sporcularımızı 24-25 Şubat tarihinde İstanbul’da yapılacak olan salon sporları yarışmalarına hazırlıyoruz” dedi.

Soğuk havalara rağmen antrenmanlarına devam ettiklerini ifade eden Aleyna Sürücü, “Bu soğuk havalarda buraya gelip antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Soğuk havalar bizi etkilemiyor. Antrenmanlarımızı yaparak yarışmalara hazırlanıyoruz” diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Duran Sütveren ise soğukların kendilerini etkilemediklerini söyledi Sütveren, “4 yıldır atletizm yapıyorum. Soğuk havalar bizleri etkilemiyor. Ne olursa olsun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Soğuk havalar illaki zor oluyor ama bizde işimizi yapmak zorundayız” diye konuştu.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise açıklamasında rekor derecede soğukluk olmasına rağmen sporcularımız dışarıda antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade etti. Özdemir, “Gördüğünüz gibi Nevşehir’de rekor derecede bir soğukluk olmasına rağmen dışarıda sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Hiçbir şekilde antrenmanlarını aksatmadan hedefleri doğrultusunda çalışıyor. Çünkü başarılar kolay gelmiyor. Biz bunları antrenmanlarımız dışında da sporcularımız ile konuşuyoruz. Sporcularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Özellikle antrenörlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.