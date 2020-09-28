banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal

Nevşehir Belediyespor, Taner Öcal ile yollarını ayırdı

TFF 3.LİG. 1.GRUPTA MÜCADELE EDEN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR TANER ÖCAL İLE YOLLAR AYRILDI.

Spor 28.09.2020, 19:12
2
Nevşehir Belediyespor, Taner Öcal ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Taner Öcal ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligde ilk iki maçta puan ile tanışamazken Nevşehir Belediyespor yönetimi teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi. Öcal ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Özaltın, "Hocamızla, karşılıklı görüşerek sözleşmeyi feshettik. Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Yeni bir hocayla görüşmedik ancak çalışmalara başladık" diye konuştu.

Öcal: "Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık"

Teknik direktör Taner Öcal, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren takım için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı. Öcal, "Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ve Sayın Belediye Başkanımız Rasim Arı ellerinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Bu nedenle severek ve isteyerek geldiğim Nevşehir Belediyespor’dan bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Başta kulüp başkanı, yönetim kurulu, Nevşehir halkı ve taraftarları olmak üzere, bu yolda yüreklerini, karakterlerini ortaya koyan genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlarla her zaman gurur duydum. Hayatlarının her bölümünde onların yanında olmaya gayret edeceğim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0