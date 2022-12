Nevşehir Belediye Başkanı, hakem hakkında suç duyurusunda bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’un sahasında Şile Yıldızspor ile oynadığı ve 2-2 sona eren müsabakayı yöneten hakem Ahmet Turan Timuroğlu’nun yasa dışı bahis olayına karıştığı ve maçta bariz kural hatası yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Savran ve Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile birlikte Nevşehir Adalet Sarayı çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Maçta 2-0 öndeyken başta müsabakanın hakemi olan Ahmet Timuroğlu’nun, verdiği kararlarla bir anda müsabakanın önüne geçtiğini ve 2 penaltı, 3 kırmızı kart ile takımlarının 2 puanını gasp ettiğini söyleyen Savran, hak ettikleri bir galibiyeti hakemin kasten verdiği yanlış kararlar nedeniyle alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Başkan Savran, “Sahamızda oynadığımız Şile Yıldızspor maçımızı yöneten Ahmet Turan Timuroğlu, hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçti. Ev sahibi ekip olarak bize son derece ucuz kartlar çıkaran, rakibe gereğinden çok fazla tolerans gösteren, saha içindeki her kararında karşı takımın üstünlük kurması için çaba gösteren bir hakem yönetimiyle karşı karşıya kaldık. Timuroğlu, maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve puanlarımızı gasp eden kararları ile hepimizi çileden çıkarttı. Bunun nedeni nedir diye sormak gerekiyor. Şike mi yaptı, bahis kumpası mı kurdu?, sormak gerekiyor. Maçın sonuna eklediği tamamen kurmaca olan 10 dakikalık uzatma süresi ise sabrımızı taşıran son damla oldu. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz. Ancak bu hakemlerle Türk futbolu marka değerini, değerli hakem camiası itibarını, liglerimiz kalitesini, en önemlisi futbolseverler adalete olan inancını kaybeder. Buradan TFF ve tüm yetkililere, bu maçın şike, bahis kumpasları dahil her yönüyle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Maçın hakeminin, hakemlik kariyerini tehlikeye sokacak derecede bir tavır sergiledi. Olay çok bariz bir şekilde 2-0’lık maçı, 2-2’ye getirme olayıydı. Hakemin hareketlerine baktığımızda, sanki amacına ulaşmış bir iki edasındaydı. Biz özellikle bahis konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Olağan sürecinde oynanan maçı, sırf yasa dışı yollardan ve haksız yere para kazanmak amacıyla bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yok. Bu bir suçtur, biz bu yönüyle suç duyurusunda bulunduk” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç da maçta bariz kural hataları olduğunun altını çizdi. Dirikoç, “Görüntülü ve fotoğraflı bir şekilde kural hatalarını tespit etik. Merkez Hakem Kurulu’na müracaat edeceğiz. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na maçı yöneten hakemin yasa dışı bahis olayı ile bağlantılı olabileceği düşüncesi ile suç duyurusunda bulunduk. Hakemin ve yakınlarının banka hareketlerinin de incelenmesini talep ettik” dedi.