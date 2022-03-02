banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Nevin İnce: "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Vanlı milli sporcu Nevin İnce, koştuğu son yarışlarda hem Türkiye hem de Balkan şampiyonu oldu. 2021 yılında 400 metrede Türkiye rekoru kıran İnce, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Spor 02.03.2022, 09:18
Nevin İnce: "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Vanlı milli sporcu Nevin İnce, koştuğu son yarışlarda hem Türkiye hem de Balkan şampiyonu oldu. 2021 yılında 400 metrede Türkiye rekoru kıran İnce, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

İstanbul’da 7 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kıran Nevin İnce, Türk sporunda ilk kez ismini duyurdu. Türkiye rekorunun ardından düzenlenen son yarışlarda büyük dereceler elde eden milli sporcu İnce, ilk kez uluslararası yarışta başarı elde etti. 2-3 Şubat 2022 tarihlerinde U20 Türkiye Salon Şampiyonasında 400 metrede şampiyon olan İnce, bu yarışta Balkan Şampiyonası’na katılma şansı elde etti. Milli atlet İnce, 12-13 Şubat 2022 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası’nda 400 metrede şampiyon olarak göğüsleri kabarttı.

Milli atlet, 15 gün arayla yine İstanbul’da düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası’nda, kendinden büyüklerle yarıştığı yarışmada tekrar Türkiye şampiyonu oldu. Nevin İnce, son yarışında elde ettiği başarıyla Balkan Büyükler Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde etti.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim”

İHA muhabirine konuşan milli atlet Nevin İnce, yarıştığı son yarışlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirtti. Elde ettiği dereceleri anlatan İnce, "2-3 Şubat tarihlerinde U20 Türkiye Salon Şampiyonası’nda 400 metrede şampiyon oldum ve milli takıma seçildim. 12-13 Şubat 2022 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da U20 Balkan Şampiyonasında 400 metrede Balkan şampiyonu oldum. Daha sonra 15 gün arayla Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası’nda 400 metrede kendimden büyüklerle yarıştığım yarışta şampiyon oldum. Önümüzdeki hafta yine Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 400 metrede koşarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

"En büyük hedefim olimpiyatlar"

Okullarındaki seçmelerde antrenörler tarafından 4 yıl önce yeteneğinin fark edildiğini hatırlatan İnce, "İlk olarak 2019 yılında kendi branşımda Türkiye’de söz sahibi oldum. Ayrıca 2020 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldum. Bu dereceleri yapmamda en büyük katkısı olan antrenörlerime teşekkür ederim. Bu yaz aylarında yapılaması planlanan Dünya Salon Şampiyonası’nda ise ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda en iyi şekilde ülkemi temsil etmeyi amaçlıyorum" diye konuştu.

2017 yılında okulda yaptıkları bir tarama sonucunda Nevin İnce’yi keşfettiklerini anımsatan Atletizm Antrenörü Münür Akkoyun ise, İnce’nin büyük derecelere imza attığını söyledi. Akkoyun, "Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere Van Büyükşehir Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18