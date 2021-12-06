Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, 10 kişi kalmalarına rağmen büyük bir mücadele vererek galibiyete ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, 10 kişi kaldığı maçta sahasında Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro mücadeleyi değerlendirdi.

Nestor El Maestro, “En önemli olan şey 3 puan almaktı. Bunun haricinde performansımız konusunda göstermiş olduğumuz istikrarımız bizi çok mutlu ediyor. Güncel performansımızı her maç devam ettiriyoruz ve stada geleceğimiz zaman sahada neler görebileceğimizi çok net bir şekilde biliyoruz. Harika bir ilk yarı geçirdik, golleri bulduk. Haklı olan güzel gollerle ilk yarıyı kapattık. Karşımızda 3-5-2 oynayacak bizim de 3-4-3 sistemiyle oyuna başlayacağımız bir karşılaşmaya geldiğimizde, devre arasında rakip takımın değişiklik yaptığını gördüğümüzde, bu bizim zaten taktiksel açıdan da ne kadar üstün olduğumuzu gösteren bir noktaydı. Kırmızı kart ve ardından yediğimiz gol, bizim için işleri zora soktu. Gol yemeden daha sakin kalabilirdik. Yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük bir karakterli bir savaş gösterdik. Bunun sonucunda da galibiyet aldık, çok mutluyuz” dedi.

Maestro, 90+6. dakikada Gaziantep FK’nın direkten dönen pozisyonu için ise “Sonunda şans bize de güldü” yorumunu yaptı.