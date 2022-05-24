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Nesim Özgür: “Transfer sezonunda küçük Katar gibi olduk”

Eski futbolcu ve şu anda da futbolcu menajeri olan Nesim Özgür, Türk takımlarının transfer politikasını eleştirerek, “35-36 yaşında Süper Lig’de 3-5 milyon Euro’ya oynayan futbolcular var. Biz küçük Katar gibi olduk” dedi.

Spor 24.05.2022, 11:05
Nesim Özgür: “Transfer sezonunda küçük Katar gibi olduk”

Eski futbolcu ve şu anda da futbolcu menajeri olan Nesim Özgür, Türk takımlarının transfer politikasını eleştirerek, “35-36 yaşında Süper Lig’de 3-5 milyon Euro’ya oynayan futbolcular var. Biz küçük Katar gibi olduk” dedi.

FIFA Menajeri Nesim Özgür, Süper Lig takımlarının transfer politikası, ekonomik durumları ve daha bir çok konuda İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’u tebrik ederek konuşmasına başlayan Özgür, “Trabzonspor, 2-3 maç hariç Türkiye liginin üzerinde futbol oynadı. İyi bir kadroları ve iyi bir teknik heyetleri var. Önümüzdeki sezon birkaç takviye ile tekrar bunu yürüteceklerine inanıyorum. Haklı bir şampiyonluk aldılar” ifadelerini kullandı.

“Onlarca Euro harcanıyor, ancak Edirne’den öteye gidemedik”

Süper Lig’de özellikle büyük takımların transfer sezonunda yanlış politika izlediğine vurgu yapan Özgür, “Türkiye’ye geçmiş yıllarda gelen Drogba ve Sneijder gibi yıldız futbolcuların Türkiye’ye gelmemesi gerekir. Çok büyük paralar var ama bunu değerlendirmek gerekiyor. Mesela Balkanlar’da veya Avrupa’da genç futbolcuları parlamadan önce almamız gerekiyor. Drogba geldi, 6 ay kaldı ve gitti. Maliyetini hesaplarsak Galatasaray hala bunu çekiyor. Büyük kulüplerimiz borç batağında. Benim her zaman karşı olduğum bir olay bu. Biz küçük Katar gibi olduk. 20 milyon, 30 milyon Euro’lar çok büyük rakamlar. Sadece o futbolcular değil, sıradan futbolcular bile 3-5 milyon Euro’ya oynuyor. 35-36 yaşında bu örneğe uyan Süper Lig’de bu tarz futbolcular var. Transfer maliyetine baktığınız zaman onlarca Euro harcanıyor ancak Edirne’den öteye gidemedik. Geçen sene sadece Rıza (Çalımbay) hocanın Avrupa Ligi’nde başarısı vardı. Bu kadar büyük harcamaları yaptığımız halde başarımız yok, o zaman büyük kulüplerimizin oturup düşünmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Planlamaya baştan başlamak gerekiyor”

Balkanlar’da birçok genç futbolcunun olduğunu ve keşfedilmesi gerektiğine dikkat çeken Nesim Özgür, “10 senedir menajerlik yapıyorum. Özellikle Balkanlar’ı çok geziyorum. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, belli bir programımız yok. Türkiye’de yapılan transferlerin çoğu temmuzun 15’i ile transfer sezonu son günü arasında yapılıyor. 3 sene önce Arnavutluk’a gittim, 2 tane oyuncu beğendim. 1 tanesi 20, bir tanesi 22 yaşında. Onların Türkiye temsilciliği vekaletini de aldım. Futbolcuları nisan ayının sonunda Belçika Süper Ligi’ne transfer ettiler. Çok güzel planlama ile bu transferleri futbolu çok iyi bilen insanların yapması lazım. Her yerde planlamaya baştan başlamak gerekiyor” diye konuştu.

“İyi olan kupayı kazansın”

26 Mayıs Perşembe günü Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali hakkında da görüşünü aktaran başarılı menajer, şunları söyledi:

“İki tane formda takım var. Tahmin zor ama Rıza hoca bu maça daha çok hazırlanacak gibi geliyor. İyi olan kupayı kazansın, bizi Avrupa’da hakkıyla temsil etsinler.”

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