Nenad Bjelica: “Galip gelmeyi başardık”

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Giresunspor galibiyetinin ardından, "Galip gelmeyi başardık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Takımımı kutluyorum maçın tamamını domine edip birçok gol pozisyonu yakaladık. Bunları yaparken rakibe de fırsat vermedik. Maçın geneline bakıldığında galibiyeti çıkardık. Uzun bir ardan sonra deplasmanda galibiyeti elde ettik. Taraftarın istediği de buydu. Tabii ki rakibinde iç sahada kritik bir maçta kazanma arzusu vardı ve 2 gol bulmayı başardı ama galip gelen biz olduk. Takımımız 4-0’a kadar kompakt oynadı. Ancak 4 golden sonra biraz takım rahatladı ve rakip de bu dakikalardan sonra baskın oynadı. Tabii ki maç rakiple oynanıyor. Bizde 4-0 bitirmek isterdik. Maçın tamamına bakıldığında iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.