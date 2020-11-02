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Nemrut’un zirvesinde kick boks gösterisi

DÜNYANIN 8. HARİKASI OLARAK BİLİNEN, UNESCO TARAFINDAN DÜNYA KÜLTÜR MİRASLARI ARASINDA YER ALAN, 2 BİN 206 METRE YÜKSEKLİKTEKİ NEMRUT DAĞI ZİRVESİNDE ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KİCK BOKS SPORCULARI ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Spor 02.11.2020, 13:46
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Nemrut’un zirvesinde kick boks gösterisi

Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları arasında yer alan, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı kick boksçular etkinlik düzenledi.

Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olma özelliğine sahip olan Nemrut Dağı’nın zirvesinde devasa heykellerin arasında kick boks etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporun her yerde yapılabileceğini vurguladı. Keleş, "Bizler her yerde spor yapılabileceğine inanıyoruz, yerin ve mekanın önemi yok. Önemli olan sağlık için her zaman her yerde spor yapabilmektir. Bizler ’sporun yaşı yoktur’ diyoruz ancak mekanı da yok bence. Salonda ya da Nemrut Dağı’nın zirvesi fark etmiyor. Her yerde spor yapılabiliyor. Bu etkinlik hem spor farkındalığı hem de Nemrut Dağı’nın tanıtımına büyük bir katkı sağlamıştır. Ben emeği geçen sporcularımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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