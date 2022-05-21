Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı

Avrupa Konferans 2. Ligi Güney Grup’ta mücadele eden 15’li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek ile 19-19 berabere kaldı.

Avrupa Konferans 2. Ligi Güney Grup’ta mücadele eden 15’li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı Edirne 25 Kasım Stadyumu’nda Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 19–19 eşitlikle bitti.

Sporseverler ve Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık maçı tribünden izledi.

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue maç sonucunda açıklamada bulundu.

Zayıf yönlerini bildiklerini belirten Ngue, “Öncelikle Edirne halkına teşekkür ediyorum. Buraya geldikleri için. En iyi oyunumuzu oyamaya çalıştık. Yeni oyuncularımız savaştı. Ama bugün için yeterli değildi. Maalesef maçı kaybettik, iyi oynadık ama maalesef maçı kazanamadık. Bunun için çok üzgünüz fakat bu bir oyun. Zayıf yönlerimizi biliyoruz. Eve gideceğiz ve güçlenerek geri geleceğiz. Takımın teknik sorumluluklarını üstleniyorum. Bundan sonra Gelişim Ligi’nde mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Ragbi Milli Takım Kaptanı Yasin Bakar Edirne halkının ragbiyi bildiğini belirterek gelen izleyicilere teşekkür etti. Müsabakada emeği geçen herekse teşekkür eden Başkan Vekili Bülent Güler, “Gerçekten çok güzel ağırlandık. Bu faaliyette bizi yalnız bırakmadıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ufak hatalar nedeniyle maç berabere bitti. Tüm oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederim. Bundan sonraki süreçte de bu çıkış olarak ta düşündüğümüz oyunumuzu da devam ettireceğiz. Karşı rakibi de kutluyorum. En önemlisi sakatlık olmadı. Artık bundan sonraki sürçte daha çok çalışıp hedefimize koşacağız” şeklinde konuştu.

İngiltere’den ragbi maçını izlemeye gelen Okan Gülşen ragbinin Türkiye’ye çok yararı olacağını vurgulayarak, “Türkiye’de ragbinin gelişmesi hepimiz için çok iyi olacak. Güreş ile futbolu birleştiren spor dalı. Yabancı ülkelerde özellikle Avrupa da bu çok yaygın. İngiltere’de birçok takım bu spor dalıyla savaşıyorlar, yarışıyorlar. Bu spor dalının gelişmesi Türkiye’de çok yararlı olacak” ifadelerini kullandı.

Ragbi Milli Takımı’nda mücadele eden oğlunu türbinlerde izleyen Funda Gülşen, “Oğlumu desteklemek için geldik. Edirneli vatandaşlara teşekkür ederiz. Mutluyuz” dedi.