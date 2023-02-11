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Depremde hayatını kaybeden Elif Nur’un Rize’de kaldığı yurt odasındaki yatağına çiçek ve Türk bayrağı bırakıldı
Nef Stadyumu’nda yardım toplama çalışmaları sürüyor
Galatasaray’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım toplama çalışmaları vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu’nda sürüyor.
Spor 11.02.2023, 15:57
Galatasaray’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım toplama çalışmaları vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu’nda sürüyor.
Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu’ndaki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş katılıyor.