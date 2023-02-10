Nef Stadyumu’nda yardım çalışmaları devam ediyor

Galatasaray’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu’nda devam ediyor.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu’ndaki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş katılıyor.