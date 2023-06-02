Nef Stadyumu’nda 14. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu’nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu’nda 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Bu müsabaka sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu’ndaki 14. Fenerbahçe maçı olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe’de oynanan 13 derbide sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Geride kalan 13 maçta Galatasaray’ın 13 golüne sarı-lacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1’lik skorla yenmişti. 9 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan, bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek.
Aslantepe’de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2021-2022 sezonu
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2