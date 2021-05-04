A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, "Erkek voleybolunu özlenen yere getireceğiz" dedi.

CEV Avrupa Altın Ligi için Ankara’da hazırlıklara başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, kamptaki ikinci gününü tamamladı. Antrenmanın ardından başantrenör Nedim Özbey kampla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbey, kampın ikinci gününü tamamladıklarını belirterek, "3 Mayıs sabahında geldik, gerekli tahlillerimizi yaptık. Tahliller sonucu tüm ekibimiz, sporcularımızın sonuçları negatif çıktı. Antikor testlerimizin sonuçları da çok iyi geldi. Başkanımız da dün ilk antrenmanımızı ziyaret ederek başarılar diledi. Yoğun bir lig dönemi geçirdik. Avrupa Kupaları da dahil 3 günde bir maç oynandı. Tüm bu zorluklara rağmen bu sene seçtiğimiz sporcularımız çok başarılı oldular. Buraya seçilen sporcuların çoğu genç, özel yetenekli çocuklar. Sporcuları araştırdık, antrenörlerimizle haftanın iki günü konuşarak, izleyerek analizlerini yaptık. Hepsi takip edilerek seçildi. Milli takımın yaşı yok. Milli takımda göreve kim başlarsa askerlik gibi orada görevini yapacak disiplinde olması gerekiyor, seçimlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Avrupa Altın Ligi’nin son şampiyonu biziz, uzun yıllar sonra ilk defa orada şampiyon olduk. Bu unvanımızı korumak istiyoruz. Arslan, Burutay ve Yasin gibi önemli oyuncularımızın sakatlıkları var. Buna rağmen yeni genç arkadaşlarımın bu oyuncuları aratmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Geniş bir kadromuz var"

Mert Matiç ve Doğukan ile ilgili takip sürecinde olduklarını söyleyen Özbey, "Geniş bir kadromuz var. Belki bu bölümü değişkenliklerle sürdürebiliriz ama Avrupa Şampiyonası’na en iyi, en güçlü kadromuzla gitmek istiyoruz. Tabii birinci planda Avrupa Altın Ligi’nde geçtiğimiz dönemdeki şampiyonluğu korumak, tekrardan da orada final oynamak istiyoruz. Avrupa Altın Ligi önem kazandı, biz de oraya en güçlü takımımızla gideceğiz. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası’nda takıma nasıl destek vereceklerini orada göreceğiz.

Bu jenerasyonun üzerine birkaç çocuk daha alıp erkek voleybolunu özlenen yere çıkartacağımız düşüncesindeyim. Bir gün gelecek bu çocuklar bizi olimpiyatlara götürecek, benim hayalim o. Bir de bu çocukların çoğu U20 Avrupa Şampiyonası’na gidemediler, gittiler orada koronavirüs var diye Çekya tarafından geri yollandılar. Turnuvanın en iyi ekibiydik. Muhakkak final oynardık. Şimdi o arkadaşlarımız burada kamptalar. Her şey için de Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, Semih (Oktay) Abi’ye çok teşekkür ediyorum. Özellikle erkek voleybolu için çok büyük girişimleri var, biz de başarımızla karşılık vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.