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Necip Uysal: Herkes herkesin eksiğini kapatır

Beşiktaş kaptanlarından Necip Uysal, Kayserispor galibiyeti sonrası değerlendirmede bulundu.

Spor 25.04.2021, 17:31
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Necip Uysal: Herkes herkesin eksiğini kapatır

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Kayserispor karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ BEŞİKTAŞ'IZ"

Sergen Yalçın'ın direktiflerine uyduklarını söyleyen Necip Uysal, "Eksiklerimiz var. Biz Beşiktaş'ız. Herkes, herkesin eksikliğini kapatır. Biz baştan sona üstündük. Hocamızın söylediklerini yaptık. Güzel bir oyun ve güzel bir skorla kazandık." dedi.

Maç maç baktıklarını dile getiren Necip, "Maç maç bakıyoruz. Şimdi önümüzde Rize maçı var. En iyi şekilde oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Eksikler hakkında konuşan Uysal, "Ben de Rize'de cezalıyım. Eksiklerimiz vardı bugündü ama yine de kazandık. Rize'de de herkes birbirini açığını kapatacak. Yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapacak." şeklinde konuştu.

(Ensonhaber)

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