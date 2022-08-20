Necati Erkmen: "Verdiğimiz mücadeleden puanla dönmeyi isterdik"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "En azından buradan özellikle ikinci yarıda verdiğimiz mücadeleden puanla dönmemizi isterdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Giresunspor’a konuk olan Kasımpaşa, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörü değişimine giden Kasımpaşa, konuk olduğu Giresunspor deplasmanından 90’ıncı dakikada yediği golle mağlup ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, şunları söyledi:

"Öncelikle rakibimizi kutluyorum. Bu hafta oyunun başındaki sakatlıkla beraber sahada iyi mücadele eden, özellikle oyunun ikinci yarısında hem oyuna yaptığımız hamlelerle beraber, oyuncu değişiklikleriyle beraber, daha iyi mücadeleyle beraber yani müsabakada rakip tarafından atılan golle kazanılmasına saygı duyuyorum. Ama bizim de en azından buradan özellikle ikinci yarıda verdiğimiz mücadeleden puanla dönmemizi isterdik. Şanssız bir gol diyelim. 1-0 mağlup olduk. Umarım önümüzdeki haftalarda bunu telafi edelim."

Oyunun ikinci bölümünde daha iyi oynadıklarını dile getiren Erkmen, uzatma dakikalarında yedikleri golle mağlup ayrıldıklarını ifade etti. Erkmen, "Oyuncular tabi bu ortamda bu sıcakta ve nemde fizik olarak zorlanıyorlar. Bizim için aynıysa rakip için de aynıydı. Özellikle oyunun ikinci bölümünde biz oyunu daha iyi tuttuğumuzu daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı pas oranına baktığımızda Giresunspor bizden daha üstündü. Ama ikinci yarı onları biraz yaklaştırdık. Top bizde de kaldı. Ama tabi rakibimiz oyunun son bölümlerinde kafayla vurdukları kalecimizin üzerine gelen top ve son bölümdeki savunma arkasına yapılan koşuyla dışarı çıkarılan vuruşla 1-0 mağlup olduk. Maçtan önce de söylemiştim. Saygı duyduğumuz bir rakip. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl ligde bulunuyorlar. İyi şeyler yapan bir ekip. Onları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.