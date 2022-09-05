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Necati Erkmen: “Üstüne koyarak devam ediyoruz”
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Antalyaspor maçının ardından, “Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz” dedi.
Spor 05.09.2022, 00:51
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Antalyaspor maçının ardından, “Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz” dedi.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erkmen, “Geçtiğimiz hafta kazanmıştık, bu haftada sıcak hava ortam nem derken tutuk başladık. Oyunu sonra oturttuk. Antalyaspor iyi bir ekip. Başarılar diliyorum. Bir penaltı ile öne geçtik, ikinci yarı oyunu kontrol ettik. Daha farklı olabilirdi. Özellikle sonlara doğru oyunu tuttuk. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz” diye konuştu.
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