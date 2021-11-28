Necati Erkmen: “Süper Lig’e çıkacağız, bu konuda kimse endişe etmesin”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Necati Erkmen, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada son üç deplasman maçından puansız ayrıklarını ancak Balıkesirspor müsabakasıyla beraber yeniden kazanmaya başlayacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Altınordu’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Necati Erkmen, mücadeleyi değerlendirdi.

Erkmen, “Bugün kazanmak istiyorduk, son üç deplasman maçımızda mağlup oluyoruz. Ligde tabii ki bu sonuçlar doğal. Kaybetmek istemezdik ama Ankaragücü takımı tekrar kazanmaya başlayacaktır. Önümüzdeki Balıkesirspor müsabakasıyla başlayıp, sürecin sonunda da istediğimiz yer olan Süper Lig’e çıkacağız. Bu konuda kimse endişe etmesin“ dedi.