Necati Erkmen: “Beraberlik, verilen mücadele açısından iyi bir sonuç”

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Konyaspor karşısında oyunu tutup, dengeyi sağladıklarını belirterek, beraberliğin her 2 takımın da verdiği mücadele açısından iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasman Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Necati Erkmen, “Oyunun 1. dakikasından 96. dakikaya kadar uzatmalar dahil sahada koşan, mücadele eden, oyuna sonradan giren oyuncular dahil tüm sporcu kardeşlerimi aslanlar gibi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Sahada bugün Kasımpaşa takımı oyunun ilk yarısında ve 2. yarısında oyunu tuttu, dengeleri sağladı. Ama tabii rakibimiz de Konyaspor. Onlara bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. İyi bir ekip. Kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. Tabii ki beraberlik her iki takımın da verdiği mücadele açısından bence iyi bir sonuç. Tekrar oyuncularımı kutluyorum, Konyaspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

“Her 2 takım da puan istedi”

Erkmen, maçın son dakikalarında yaşanan gerginlikle alakalı ise, “Futbolda puan çok önemli. Ligimiz zor. Böyle şeyler olabilir. Hakem de zaten oyunun sonucunda kartlarını çıkardı. Bence gayet normal. Her 2 takım da puan istedi. Bence gayet normal bir davranıştı. Tabii ki hakem de kartları o pozisyonun icabı gösterdi gerekli kişilere” diye konuştu.