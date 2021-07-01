Necati Ekinci’nden Tokyo bileti

Milli boksör Necat Ekinci 69 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "IOC Boxing Task Force Sıralama Listesine göre milli boksörümüz Necat Ekinci 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında başarılar" denildi.