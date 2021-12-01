NBA'de Warriors'ı yenen Suns kulüp rekorunu egale etti

İSTANBUL (AA) - NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, 7 maçtır yenilmeyen Warriors'u 8 sayı farkla mağlup ederek 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu egale etti.

Batı Konferansında liderlik koltuğuna oturan Suns'ta, Deandre Ayton 24 sayı, 11 ribaunt, Chris Paul de 15 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Warriors'ta Jordan Poole 28, Otto Porter 16, Stephen Curry 12 sayıyla oynadı.

Harden, 2500 üçlük barajını geçen 4. isim oldu

Brooklyn Nets, sahasında New York Knicks'i 112-110 mağlup ederek bu sezon 15. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte James Harden 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaparken, NBA tarihinde Ray Allen, Stephen Curry ve Reggie Miller'ın ardından normal sezonda 2500 üçlük barajını geçen 4. isim oldu.

Kevin Durant 27 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Cameron Thomas 12, Patty Mills 10 sayılık katkı sağladı.

Alec Burks'un 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle takımının en skorer ismi olduğu konuk takımda, Julius Randle 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle salondan ayrıldı.

NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brooklyn Nets-New York Knicks: 112-110

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 91-98

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 104-96

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 110-92

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 92-117