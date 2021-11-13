NBA'de Cedi Osman Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayıyla katkı sağladı

İSTANBUL (AA) - NBA'e 11 maçla devam edildi. Cavaliers, sahasında Pistons'ı mağlup ederek 8. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Darius Garland, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman, 22 dakika 46 saniye süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 9. maçını kaybeden Pistons'ta Jerami Grant 16, Frank Jackson 12, Josh Jackson 11 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'den 12 sayı

Portland Trail Blazers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 104-92 yendi.

Damian Lillard 20, CJ McCollum 17 sayıyla Trail Blazers'ın 6. galibiyetinde ön plana çıktı.

Sezonun 11. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Kevin Porter Jr 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. Alperen Şengün, 18 dakika 40 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 12 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla noktaladı.

Warriors ve Suns'tan üst üste 7. galibiyet

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 7. galibiyetlerine imza attı.

Konferans lideri Warriors, evinde Chicago Bulls'u 119-93'lük skorla geçti. Stephen Curry, 40 sayıyla sezonun 11. galibiyetinde başrol oynadı.

Deplasmanda Memphis Grizzlies'i 119-94 yenerek 8. maçını kazanan Suns'ta ise Devin Booker ve Jae Crowder 17'şer sayıyla mücadele etti.



