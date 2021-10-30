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NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti.

Spor 30.10.2021, 10:39
NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

ANKARA (AA) - NBA'de normal sezona, 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Brooklyn Nets, Pacers'ı 7 sayı farkla yenerek 6. maçında 3. galibiyetini aldı.

Nets'te all star oyunculardan James Harden 29 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Kevin Durant 22 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 21 sayı ve 8 ribauntluk performanslarıyla takımına galibiyeti getirdi.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle nisan ayında basketboldan emeklilik kararı almasına rağmen oynamasına engel bir durum olmadığının ortaya çıkmasının ardından Nets formasıyla yeniden sahalara dönen 36 yaşındaki Aldridge, maçtaki performansıyla NBA'de 20 bin sayı barajını aşan aktifler arasından 7'nci, toplamda ise 48'inci oyuncu oldu. NBA'de forma giymeye devam eden oyunculardan LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook ve Chris Paul, 20 bin sayı barajını önceden aşmıştı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Pacers'ın en skorer oyuncusu ise 28 sayı ve 11 ribaunt üreten Torrey Craig oldu. Chris Duarte 19 sayı, Domantas Sabonis 16 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Lakers 3. kez kazandı

Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-101 yenerek sezonun 3. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 8 asist ve 3 top çalma, Russell Westbrook 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Anthony Davis 15 sayı ve 9 ribaunt, kenardan gelen Carmelo Anthony ise 24 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 3'te eşitlenen Cavaliers'ta çaylak Evan Mobley 23 sayı ve 6 ribaunt, Darius Garland 18 sayı ve 11 asist, Ricky Rubio 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise antrenör tercihiyle maçta forma giymedi.

Miami Heat'in, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 114-99 mağlup ettiği mücadelede ise ev sahibi ekipte Ömer Faruk Yurtseven, süre alamadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Orlando Magic: 110-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 114-99

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 105-98

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-113

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 106-75

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 111-92

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 113-101

#spor
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