NBA finallerinde Boston Celtics, 1-0 öne geçti

NBA finalinde Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 120-108 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

NBA’de final heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics karşı karşıya geldi. Son periyotta geriden gelen Boston, parkeden 120-108’lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Boston’da Al Horford 26 sayı, 6 ribaund, Jaylen Brown 24 sayı, 7 ribaund ve Jayson Tatum 12 sayı, 13 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Golden State’te ise Stephen Curry’in 34 sayı, 5 ribaundu ve Andrew Wiggins’in de 20 sayı, 5 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.