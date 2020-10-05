banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı
Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

NBA finalinde Miami seriyi 2-1’e getirdi

NBA FİNALİNDE MİAMİ HEAT, LOS ANGELES LAKERS'I 115-104'LÜK SKORLA MAĞLUP EDEREK SERİYİ 2-1'E GETİRDİ.

Spor 05.10.2020, 09:02
2
NBA finalinde Miami seriyi 2-1’e getirdi

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers’ı 115-104’lük skorla mağlup ederek seriyi 2-1’e getirdi.

NBA final serisinde heyecan üçüncü karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Miami parkeden 115-104 galip ayrılarak seriyi 2-1’e taşıdı. Miami’de sakatlıkları bulunan Goran Dragic ve Bam Adebayo oynamazken, Jimmy Butler 40 sayı, 13 asist ve 11 asitle triple double yaptı ve maçın yıldızı oldu. Takımda ayrıca Kelly Olynyk 17 sayı, 7 ribaund ve Tyler Herro 17 sayı, 3 ribaund ile katkıda bulundu.

Los Angeles Lakers’ta ise LeBron James 25 sayı, 10 ribaund, 8 asist, Kyle Kuzma ve Markieff Morris de 19’ar sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin dördüncü maçı 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2