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NBA finalinde ilk adım Los Angeles Lakers’tan

NBA'DE FİNAL SERİSİ İLK MAÇINDA LOS ANGELES LAKERS, MİAMİ HEAT'İ 116-98 MAĞLUP EDEREK 1-0 ÖNE GEÇTİ.

Spor 01.10.2020, 10:19
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NBA finalinde ilk adım Los Angeles Lakers’tan

NBA’de final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 116-98 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

NBA’de final serisi heyecanı başladı. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Lakers parkeden 116-98’lik skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Lakers’ta Anthony Davis 34 sayı, 9 ribaund, LeBron James 25 sayı, 13 ribaund, 9 asist ve Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı ile oynayarak galibiyeti getiren oyuncular oldu. Miami’de ise Jimmy Butler’ın 23, Kendrick Nunn’ın da 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Final serisinin 2. karşılaşması 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00’de oynanacak.

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