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NBA'de Furkan Korkmaz şöleni
Philadelphia 76ers oyuncusu milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Washington Wizards maçında 18 sayı attı.
Spor 13.03.2021, 19:33
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Philadelphia 76ers oyuncusu milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 127-101 galip geldikleri maçta 18 sayı, 3 asist, 3 ribaund kaydetti.
25 dakika süre alan Korkmaz, geceye damga vurdu.
76ers'ta Joel Embiid 23, Shake Milton 18, Tobias Harris ve Seth Curry 14 sayı bularak galibiyete fayda sağlayan isimlerden oldu.