Nazlı Alkan: “Erken mağlubiyet her zaman iyidir”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig ekiplerden Göztepe Voleybol, aldığı başarılı sonuçlardan sonra liderlik koltuğunu teslim aldı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Nazlı Alkan takımın bu sürecini değerlendirerek, “Erken mağlubiyet her zaman iyidir. Takımı diri tutar, kendine getirir" ifadelerini kullandı.

Göztepe Voleybol Takımı’nın kaptanı Nazlı Alkan, TVF Kadınlar 1. Lig’inde yer alan Göztepe Voleybol’un durumunu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu söyleyen Alkan, başarının temel sebeplerini de açıkladı. Nazlı Alkan, "Herkes çok iyi arkadaş ve takım içerisinde harika bir atmosfer var. Şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.

“Takımın içerisinde tam bir aile ortamı var"

Uzun vadeli hesap yapmadıklarını dile getiren Göztepe Voleybol’un takım kaptanı Nazlı Alkan, “Takımın içerisinde tam bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok bağlı. Böyle olunca da başarı bir şekilde geliyor. Herkes çok iyi arkadaş ve takım içerisinde harika bir atmosfer var. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bizim hiçbir zaman uzun vadeli bir hedefimiz yok ve her maçı kazanmak için parkeye çıkıyoruz. Maç maç ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Bizim sürecimiz tam olarak böyle devam ediyor. Uzun vadeli hesaplar yapmıyoruz. Her zaman bir sonraki maçımıza odaklanıyoruz” dedi.

“Tekrar ayağa kalkmayı başardık”

Eksikliklerini gidererek tekrar ayağa kalktıklarını vurgulayan Alkan, “Erken mağlubiyet her zaman iyidir. Takımı diri tutar, kendine getirir. Tabii ki 3. hafta oynadığımız hedef maçımız olan Muratpaşa Belediye müsabakasını kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama kötü bir oyun sergilememiştik. Daha sonra konuşarak ve eksiklerimizi gidererek tekrar ayağa kalkmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın”

Taraftarların takımı yalnız bırakmaması gerektiğini söyleyen Alkan, “Taraftarımız hiçbir zaman, hiçbir maçımızda bizi yalnız bırakmasın. Biz taraftarlarımızla bir bütünüz. 4 yıldır buradayım ve bunu birçok kez gördüm. Onları her maçımıza bekliyoruz. Onların bize enerjisi çok iyi geliyor, bizi yalnız bırakmasınlar. Ayrıca yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman destekliyorlar ve yanımızda oluyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.