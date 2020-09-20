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Nazım Sangare Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor 20.09.2020, 08:59
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Fenerbahçe resmi sosyal medya hesaplarından Milli oyuncu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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