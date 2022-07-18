Nazilli Belediyespor sezon açılışını yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu açılışını gerçekleştirdi. Adak ve dualarla açılan sezonun ilk idmanını gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte sezon sonunda şampiyonluk sözü verildi.

Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz günlerde Nazilli Belediye Meclisi kararıyla ismi değiştirilerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi adını alan tesiste gerçekleştirilen ilk antrenman ile yeni sezonun startını verdi. Nazilli Belediye Başkan Vekili Erol Angın, Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile yeni sezon dualarla açıldı.

Takım Kaptanı Mehmet Ersavaş, takım arkadaşlarına başarı dileyerek hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu söyledi. Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanı öncesinde hayırlı olması ve sakatlıksız, kazasız, belasız geçmesini diledi. Takımın sponsoru Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederken, Nazilli Belediye Başkan Vekili Erol Angın da mütevazı bir bütçe ve mütevazı bir kadroyla şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi. Teknik Direktör Taner Öcal da konuşmasında yeni ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade ederek kadronun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Teknik Direktör Taner Öcal ve yardımcıları gözetimindeki futbolcular yenileme antrenmanı ile sezona merhaba dedi. Siyah-beyazlı takımın bugünden itibaren günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacağı öğrenildi.