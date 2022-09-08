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Nathan Redmond Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.

Spor 08.09.2022, 16:11 08.09.2022, 16:18
Nathan Redmond Beşiktaş’ta

Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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