Naomi Osaka Fransa Açık'tan çekilme nedenini açıkladı

Tek kadınlarda dünyanın 2 numarası olan Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada kararının hayal ettiği ya da istediği bir durum olmadığına vurgu yapan 4 Grand Slam şampiyonu Osaka, “Herkesin Paris’te oynanan tenise odaklanması için turnuvadaki diğer oyuncular ve benim iyiliğim için en iyisinin çekilmem olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda mental sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Osaka, “2018’deki ABD Açık’tan bu yana uzun süreli depresyon yaşadım ve bununla baş etmekte gerçekten zorlandım” dedi. “Ben doğal bir konuşmacı değilim ve dünya medyasıyla konuşmadan önce büyük endişe yaşıyorum” diyerek basın toplantısına katılmama nedenini açıklayan Osaka, zamanı geldiğinde oyuncular, basın ve taraftarlar için işleri daha iyi hale getirmenin yollarını tartışmak için turnuva organizatörleri ile birlikte çalışmak istediğini de sözlerine ekledi.

Fransa Açık yetkililerinden özür dilediğini de aktaran Osaka, kortlardan bir süre uzak kalacağını kaydetti.

İHRAÇ EDİLEBİLİRDİ

Fransız Açık Tenis Turnuvası'nda maç sonrası basın toplantılarına katılmayacağını açıklayan Osaka, organizatörler tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, turnuva yetkilileri Osaka’nın bu kararında ısrarcı olması halinde ihraç edilebileceğini belirten bir açıklama yayınlamıştı.