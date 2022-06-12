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Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
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Baba-kız aynı sahnede

Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti

Bursaspor’un Azeri futbolcusu Namiq Alasgarov, 2023’e kadar sözleşmesi bulunması rağmen alacaklarına karşılık oluşan sözleşme fesih hakkını kullanarak takımdan ayrıldı.

Spor 12.06.2022, 10:28 12.06.2022, 10:51
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un geçtiğimiz sezon başında Neftçi Bakü’den transfer ettiği Namiq Alasgarov, sözleşmesini feshetti. Fesih, TFF’nin sitesine yansırken, yeşil-beyazlı kulüp Azeri futbolcusunda da bonservis bedeli elde edemedi. Kontratı 2023’e kadar sürmesine rağmen alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sergilediği 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımın en skorere ikinci futbolcusu olmuştu. Namiq Alasgarov’a, Türkiye’den teklifler olduğu da gelen haberler arasında.

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