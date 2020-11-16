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Namet Yelken Takımı, BAU Bosphorus Cup Yarışında Birinci Oldu
Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup organizasyonu, 14 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi.
Spor 16.11.2020, 14:19 16.11.2020, 14:52
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40’tan fazla yelken takımının katıldığı yarışma, Beşiktaş-Çırağan’dan başlayıp Anadolu Hisarı’na kadar 14 millik zorlu parkurda yapıldı.
Namet Yelken Takımı’nın ilk defa katıldığı yarışmada, Namet-Mary isimli tekneyle yarışan ekibimiz, parkuru 4 saat 16 dakikada tamamlayarak IRC2 sınıfında birinci oldu.