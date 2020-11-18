Naim Süleymanoğlu vefatının 3. yılında kabri başında anıldı

Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Yoğun yağmur altında gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yılında Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu’nun ailesi, genç sporcular ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Üçüncü kez Naim Süleymanoğlu’nun mezarı başındayız. Kendisini rahmetle anıyoruz. Naim’i tek kelimeyle izah et derseniz; ’Cep Herkülü’ diyebiliriz. Her şeyi anlatıyor o kısacık cümle. 3 olimpiyat şampiyonluğu vardı. Dünyada çok az sporcu bu başarıyı elde etmiştir. 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu var. 46 rekoru var. Ayrıca kilosunun da 3 katının 10 kilo fazlasını kaldırmıştı. Böyle istisnai bir sporcuydu. Türklere zulüm edildiği bir dönemde Naim’in de adı değiştirilmişti, bütün Türklerin adını değiştiriyorlardı. Hatta o kadar ileri gitmişlerdi ki mezar taşlarındaki isimleri dahi değiştiriyorlardı. İşte o dönem 16 yaşında bir çocuk Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Avustralya’dan Londra’ya, Londra’dan da rahmetli Özal, özel uçağını göndererek Türkiye’ye getirttirdi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum; spor, sevgi, dostluk, kardeşliktir diyoruz ya işte bunu cenazesinde de gördük. En yakın rakibi hem de Yunanlı, Leonidis Türk bayrağına sarılı Naim’in tabutunu öptü. Bu da Yunanistan’da olay oldu ve Leonidis’i görevinden aldılar. Ama daha sonra bir onu fair-play ödülüne layık gördük. Büyük kitleleri peşinden tek başına sürükleyebilen bir sporcuydu. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Muharrem Süleymanoğlu: "İyi bir örnek gelecek olan nesillere"

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bugün üçüncü yılı rahmetli Naim Süleymanoğlu’nun. Taner başkanın ve arkadaşların söylediği gibi bugün özel günde hep birlikte olmamız önemli. Az önce 7 yaşında bir çocuk Naim ağabeyine şiir yazmış. Biz endişe duyuyorduk; yarın, öbür gün Naim’i anarlar mı diye. 7 yaşında bir çocuğun şiiri bizi çok duygulandırdı. İyi bir örnek gelecek olan nesillere."