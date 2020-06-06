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‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ açıldı

KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE VİRÜSÜN FAALİYETİNE ARA VEREN NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR KOMPLEKSİ, NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA HİZMETE TEKRAR AÇILDI.

‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ açıldı

KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE VİRÜSÜN FAALİYETİNE ARA VEREN NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR KOMPLEKSİ, NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA HİZMETE TEKRAR AÇILDI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:18
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‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ açıldı

Koronavirüs salgını sürecinde virüsün faaliyetine ara veren Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmete tekrar açıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, yeni normaller kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kıstaslara göre faaliyetine devam eden Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde sporcularla ve onları izleyen aileleriyle bir aya geldi. Çocukları mutlu görmenin kendilerini mutlu ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Eğlendikleri ortamları onlar için oluşturmuş olmak bizleri çok fazla mutlu ediyor. Hem onların kendi akranları ile birlikte bir ortamı paylaşmaları hem de yazı güzel etkinlikler çerçevesinde değerlendirmeleri hakikaten çok güzel şeyler. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak bu imkanlarımızı genişleteceğiz. Biliyorsunuz tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Merkezi yönetim ve belediyeler olarak sürecin en başından itibaren etkin bir mücadele yürüttük. Devletimiz çok ciddi tedbirler alırken, vatandaşlarımız da bu tedbirlerin uygulanması noktasında çok önemli özverilerde bulundular. Devlet millet el birliği ile bu süreçte önemli kazanımlar elde ettik. Yeni başlayan dönemle birlikte bu kazanımlarımızı korumak adına tedbirli olmak zorundayız” diye konuştu.

Yeni normalleşme sürecinde spor faaliyetlerinin tedbirlere uygun bir şekilde devam edeceğini dile getiren Başkan Yılmaz, “Sizler hocalarınızı, hocalarınızda sizleri çok özlemiş. Bundan sonraki süreçte belki parklarımızda da çocuklarımızla bu tip eğitimleri gerçekleştiririz. Ben,Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi gibi tesislerimizin ülkemizin dört bir yanında sayılarının artmasını temenni ediyorum.Bu vesileyle diğer çocuklarımız da sizler gibi bu tip spor faaliyetlerinden faydalanma imkanı bulur” ifadelerini kullandı.

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