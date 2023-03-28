banner611

banner610

Son Dakika

Naci Ünüvar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor’un genç oyuncusu Naci Ünüvar’ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Spor 28.03.2023, 22:05
Naci Ünüvar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor’un genç oyuncusu Naci Ünüvar’ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Naci Ünüvar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar’ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas (adduktor) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner612