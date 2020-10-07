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Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Spor 07.10.2020, 09:25
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.
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