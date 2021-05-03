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N'Koudou'da son durum

Beşiktaşlı, Georges-Kevin N'Koudou'nun adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Spor 03.05.2021, 18:47
N'Koudou'da son durum

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanarak ilk yarının son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "N'Koudou'nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

NTV'nin geçtiği bilgiye göre, 26 yaşındaki futbolcunun, 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la oynayacakları derbi müsabakaya yetişmesi bekleniyor.

(Maçkolik)

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