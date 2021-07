MXGP of Turkey, 4-5 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapılacak

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Türkiye etabı 4-5 Eylül 2021’de ve Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest 1-5 Eylül 2021’de Afyonkarahisar’da düzenlenecek.

Genç ağırlıklı ve özellikle yüksek gelir grubunun ilgi gösterdiği, dünyanın bir çok yerinden motosiklet tutkunlarının geleceği yarış ve festivalin lansman toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı.

NG Hotels Afyon’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, motokros sporuyla beraber uluslararası organizasyonlara başladıklarını bunun için söz konusu şampiyonanın ilk göz ağrısı olduğunu söyledi.

“MOTOKROS, AFYONKARAHİSAR’IN BAŞTACI”

Afyonkarahisar’ın isminin bu nedenle sadece Türkiye’de değil tüm dünyada daha çok duyulacağını ifade eden Çiçek, “Motokros bizim için artık bir şeref meselesi, bizim tacımız. Motokros gerçekten Afyonkarahisar’a çok yakıştı, özdeşleşti.’’ ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri olmasının yanında motokrosun da dünyadaki en iyi pistlerinden biri olduğunu vurgulayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri ilan edilmesiyle öne çıktığını hatırlatarak, bu sene geçtiğimiz sene ertelenen yarışın yanında festivali de beş güne yayarak birlikte yapacaklarını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise, Afyonkarahisar’ın yaptıkları spor tesisleri ve buradaki organizasyonlarla sporun başkenti olduğunu kanıtladığını belirterek, yurtdışından bu spora ilgi duyan tüm sporcuları ve turistleri beklediklerini dile getirdi.

Türkiye’de motosiklet sporunun hızla yükseldiğini ve dünyada Türk sporcusunun başarılarını konuşmaya başladığının altını çizen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok büyük işler yapmanın hayalini her zaman kurduk ve bu hayalin peşinden koştuk. Haddimizi biliyoruz ama yaptığımız organizasyonlarla dünya arenasında İstiklal Marşı’nı okutan yetiştirdiğimiz sporcularla sınırları aşıyoruz çok şükür.”

Dünya şampiyonası formatında 5 yarışın eylülün ilk haftasında gerçekleştirileceğine dikkati çeken Uçar, 180 ülkeye yapılacak yayınlarla Afyonkarahisar’ın her türlü özelliği ve güzelliği ile yansıtılacağını ve yaşatılacağını belirtti.

Uçar, söz konusu etkinlikler kapsamında 100 bin seyirciyi 5 gün boyunca misafir etmeyi beklediklerini dile getirerek, 10 bine yakın yabancı katılımcı beklediklerini açıkladı.

DÜNYA KADINLAR MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK İLK TÜRK

Dünya ve Avrupa Motokros yarışlarında Türkiye’den de çok sayıda sporcu katılacak. Lansmana katılan sporculardan biri bu yıl ilki gerçekleştirecek. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na Türkiye’den ilk kez bir yarışmacı katılacak. 16 yaşındaki motokros sporcusu Irmak Yıldırım da bu spora 14 yaşında başladığını, ailesinin katkısıyla aldığı eğitimlerle başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak yarış, dünyanın en iyi pisti ödüllü Afyonkarahisar Motorsporları Pisti’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin “güvenilir ülke” olması dolayısıyla dünyanın bir çok yerinden sporcu ve izleyicinin yarışları izlemek üzere Türkiye’ye gelecek.

Gökmen Çiçek / Afyonkarahisar Valisi

BEŞ YARIŞ AYNI HAFTASONUNDA YAPILACAK

4-5 Eylül 2021 tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 5 yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP),

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN),

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2),

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T),

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Türkiye’de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.

MXGP, 180 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Dünya çapında çok popüler olan motokros yarışlarının en önemli yarışının Türkiye etabı olan MXGP of TURKEY, 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor. Dünyanın motokros yıldızlarının mücadele ettiği yarışlar, bu yıl 18 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN,13 etaptan oluşan MX2T ve MXOPEN’de kürsü için ter dökecek.

TÜRKİYE MOTOFEST’TE 5 GÜNDE 7 KONSER

Türkiye’nin 2021’deki en büyük etkinliği olması beklenen Türkiye MotoFest, bu yıl 5 güne çıkıyor. 1-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak festival, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Türkiye MotoFest’e bu yıl 100 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Beş gün boyunca pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

1 Eylül 2021 Çarşamba: Mustafa Ceceli

2 Eylül 2021 Perşembe: Cem Adrian

3 Eylül 2021 Cuma: Haluk Levent

4 Eylül 2021 Cumartesi: Merve Özbey - Kıraç

5 Eylül 2021 Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

Bekir Yunus Uçar

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) BAŞKANI

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 5 MİLYAR TL’DEN FAZLA KATKI

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP’nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez yapılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019’da MXGP of TURKEY sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye’nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest’in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.

200 MİLYON AVRO DEĞERİNDE TÜRKİYE TANITIMI

MXGP of TURKEY’in dünya çapındaki yayınları ve Türkiye MotoFest’ten yapılan haberler Türkiye’nin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. En son 2019’da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest’in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon Avro’ya ulaşmıştı.

Pandeminin ardından aldığı önlemlerle “güvenli ülke” olan Türkiye’ye ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılacak yarış ve festival, Türkiye ve dünyanın önemli yayınları tarafından takip edilecek. Böylece Türkiye’nin tanıtımına daha büyük katkı sağlayacak.

Öte yandan bilet satışları da passo.com.tr ve albikere.com adresinden satışa sunulmaya başlandı.

MOTOSİKLET EKONOMİSİNİN YÜKSELİŞİ

Her yıl katlanarak büyüyen motosiklet sektörü, Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Türkiye’de kayıtlı her 100 araçtan 15’ini oluşturan motosikletlilerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. Mobiliteye ilginin pandemi nedeniyle daha fazla tercih edilmesiyle motosiklet sektörünün devleri Türkiye’yi önemli pazarların başında görüyor. Bir çok önemli motosiklet markası, Türkiye’de üretim için çalışmalar yürütüyor.