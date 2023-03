Muzaffer Bilazer’den Süper Lig açıklaması: "Çok uzak değiliz, buna yakınız"

Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Süper Lig hedefine ulaşmak takımda doğru bir ortam bulunduğunu söyleyerek, "İnşallah bu sezon olur. Çok uzak değiliz, buna yakınız" dedi.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muzaffer Bilazer, "Takım iyi çalışıyor. Tabii hedefimiz var. Bu noktada antrenmanları devam ettiriyoruz. Takımın gücüne de inanıyorum. Antrenmanlarda oyuncular bunu bize gösterdi. Umarım arzuladığımız, hedeflediğimiz noktaya seri galibiyetlerle ulaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu ligde her şey olabilir"

Gelecek haftalarda her karşılaşmanın çok zor olacağını belirten Bilazer, "Bu lig her zaman zor bir lig. Her maç çok zor çünkü bu ligde her şey olabilir. Yani hem yukarısıyla alakalı hem aşağısıyla alakalı ama zihinsel odağımız ve gücümüzün yüksek olması lazım. Özellikle Göztepe maçında 1-0 öne geçtik. O maçı o şekilde bitirmemiz lazımdı ki bizim için önemliydi. Bu zorluklarla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Zihinsel odağımızı maçın tamamına yaymak zorundayız. Planımız doğru gitti, iyi işledi ama son bölümde biraz fazla geri çekildik. Bunları bundan sonra nasıl düzeltebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, bir sonraki maçta odağımızı nasıl artırabiliriz, bunların üzerine çalışıp, bu zorlukları da aşmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bu büyüme sürecine yardımcı olmak istiyoruz"

Boluspor ile hedeflerinin büyük olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "90’lı ve 80’li yıllarda Boluspor’un Süper Lig’de olduğu dönemi hatırlıyorum. Bu ülke için önemli bir futbol kulübü Boluspor. Tekrar bu hedefi yakalamak için burada doğru bir ortam var, mutlu bir ortam var. Bu büyüme sürecine yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu sezon olur. Çok uzak değiliz, buna yakınız. Ortam da çok müsait. Boluspor’un yakın süreç içerisinde bu hedefi olacağını düşünüyorum. Doğru adımlarla gidiyor. Sadece burada Süper Lig’e çıkmak değil, ihtiyaç duyduğu şekilde Süper Lig’e çıkmak çok önemli. Bazı kulüpleri biliyorsunuz, çok para harcayıp çıktığı zaman sonraki süreç onlar için çok sağlıklı olmuyor. Ama Boluspor’da bu, doğru adımlarla gidiyor. Eğer bunu Süper Lig’de taçlandırabilirsek, Boluspor bu ülkede o 90’lı, 80’li yıllardaki süreci tekrar yaşayabilir diye düşünüyorum. Biz de umarım buna yardımcı oluruz" şeklinde konuştu.

Bu haftayı BAY geçen kırmızı-beyazlı takım, geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörü Muzaffer Bilazer ile çıktığı ilk maç olan Göztepe müsabakasından 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.