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Mustapha Yatabare ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor 18.09.2021, 16:32
Mustapha Yatabare ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Gaziantep ile karşılaşan Sivasspor’da Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 21. dakikasında deneyimli oyuncu Yatabare, topu ağlarla buluşturdu. Malili oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de 5 maçta görev aldı. 3 kez ilk 11’de yer alan Yatabare, 299 dakika da sahada kaldı.

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