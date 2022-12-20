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Mustapha Yatabare gol sayısını 8’e çıkardı
DG Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, Esenler Erokspor ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e yükseltti.
Spor 20.12.2022, 17:06
DG Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, Esenler Erokspor ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Esenler Erokspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 3 golü Mustapha Yatabare’den geldi. Maçın 11, 25 ve 44. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 8’e çıkardı. Yatabare 8 golün 2’sini Süper Lig’de, 2’sini de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.