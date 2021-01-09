Mustafa Yumlu, Rize kadrosuna dahil edildi

Sakatlığı nedeniyle ilk etapta Rizespor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mustafa Yumlu, yapılan son kontrollerin ardından kafileye alındı.

Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının kadrosuna, sakatlığından dolayı dahil etmediği Mustafa Yumlu’yu, yapılan son kontrollerin ardından kafilesine dahil etti. Tecrübeli stoperin, yarın oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde belli olacak.