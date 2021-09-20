Mustafa Tütüncü: “Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz“

GZT Giresunspor Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, “Alanya ve Konya maçlarındaki penaltılarımız verilse bugün hem çok farklı şeyleri konuşuyor olurduk hem de Giresunspor sıralamada çok farklı bir yerde olurdu” dedi.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, Kulüp Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, İttifak Holding Konyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

İyi oyunlarını 3 puanla taçlandıramadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Tütüncü, yaptığı açıklamada; “Her hafta üzerine koyarak daha iyi oynuyoruz. Tek eksiğimiz gol, girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramıyoruz. Konyaspor maçında da aynı sıkıntıları yaşadık. 3 puan hedefiyle çıktığımız karşılaşmadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldığımız için üzgünüz” dedi.

Oynadıkları maçlarda yaşanan hakem hatalarının aldıkları sonuçlara doğrudan etki ettiğini savunan Tütüncü, “Hem Alanyaspor maçında hem de Konyaspor maçında penaltımız verilmedi. Sahadaki hakem pozisyonu görememiş ya da kaçırmış olabilir ancak VAR hakemlerinin bu pozisyonlarda devreye girmemesi çok manidar. Yeter artık, biz kimseden ayrıcalık beklemiyoruz, biz sadece adalet istiyoruz, bundan sonraki süreçte bu hataları bir daha yaşamak istemiyoruz. Alanya ve Konya maçlarındaki penaltılarımız verilse bugün hem çok farklı şeyleri konuşuyor olurduk hem de Giresunspor sıralamada çok farklı bir yerde olurdu” değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe akşamı deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları sezonun 6. hafta müsabakasına da değinen Tütüncü, “Çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Konya maçını unutup tamamen Fenerbahçe karşılaşmasına odaklandık. Son haftalardaki iyi oyunumuzu Fenerbahçe deplasmanında skora da yansıtıp, İstanbul’da iyi bir sonuç almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.